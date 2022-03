Allein am Freitag hätten 106'400 Menschen die Grenze passiert, teilte der polnische Grenzschutz am Samstag per Twitter mit.Warschau - In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine mehr als 787'300 Flüchtlinge aus dem Nachbarland angekommen. Allein am Freitag hätten 106'400 Menschen die Grenze passiert, teilte die Behörde am Samstag per Twitter mit. Dies sei der höchste Wert innerhalb eines Tages seit Kriegsausbruch, sagte Vize-Aussenminister Pawel Szefernaker.

