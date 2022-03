München - Am 25. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München zuhause gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:1 unentschieden gespielt. Die Gäste machten sich das erste Mal in der achten Minute bemerkbar, als Adli aus 14 Metern knapp rechts vorbeischoss.



Ansonsten beherrschten die Münchner aber das Geschehen und drängte den Gegner hinten rein. Die Bayern-Führung fiel dann auch in der 18. Minute, als Bayer 04 eine Ecke mehrfach nicht geklärt bekam und am Ende Süle aus wenigen Metern vollstreckte. In der 28. Minute verpasste Gnabry ein deutlicheres Ergebnis, als er nach Coman-Zuspiel aus spitzem Winkel zu weit rechts zielte. In der 36. Minute fiel stattdessen der überraschende Ausgleich für die Werkself, als Müller einen Freistoß von Demirbay klären wollte, die Kugel aber unglücklich in die eigenen Maschen beförderte.



Danach witterte die Seoane-Elf Morgenluft: in der 42. Minute schnappte sich Adli einen katastrophalen Rückpass von Upamecano, umkurvte Ulreich, traf aber am Ende aus spitzem Winkel nur den Pfosten. In der 45. Minute durfte Aranguiz aus sieben Metern abziehen, der Keeper hielt aber das Unentschieden. Zur Pause war für die Gastmannschaft alles möglich. Entsprechend motiviert agierte sie dann auch im zweiten Durchgang, in der 56. Minute verpasste Wirtz nach Adli-Pass aus spitzem Winkel.



Nach und nach erhöhte die Nagelsmann-Truppe den Druck dann aber wieder. In der 62. Minute verlor Sabitzer das Duell mit Keeper Hradecky. In der 79. Minute flankte der Österreicher auf Lewandowski, der nickte das Leder aber rechts vorbei. In der 87. Minute hatte auf der anderen Seite Frimpong nach einem Konter die Riesenchance zum Siegtreffer, Ulreich warf sich aber in den Schuss und verhinderte den Einschlag.



Kurz darauf war Schluss. Mit der letztlich gerechten Punkteteilung baut Bayern München die Tabellenführung vor Dortmund vorerst auf neun Zähler aus, Leverkusen bleibt Dritter. In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Bochum - Fürth 2:1, Wolfsburg - Union Berlin 1:0, Hertha - Frankfurt 1:4, Leipzig - Freiburg 1:1.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de