Moskau - Russland hat die Feuerpause in der ukrainischen Stadt Mariupol für beendet erklärt. "Die Offensive wurde um 18:00 Uhr Moskauer Zeit wieder aufgenommen", zitieren russische Medien Igor Konashenkov, einen Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Samstag.



Dies sei geschehen "weil die ukrainische Seite nicht bereit war, die Nationalisten zu beeinflussen oder den Waffenstillstand zu verlängern". Der Leiter des Duma-Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Mitglied der russischen Delegation bei den Gesprächen mit der Ukraine, Leonid Slutsky, sagte zudem zur Begründung im russischen Fernsehen: "Bei der letzten, zweiten Gesprächsrunde hat die ukrainische Seite ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit deutlich unter Beweis gestellt. Sie verstehen, dass es um das Leben der Menschen geht und dass dies unsere gemeinsame Priorität ist." Gleichzeitig hätten die ukrainischen Behörden mehr als 400.000 Waffen verteilt, die Waffen seien in die Hände von Nationalisten gelangt - Kämpfern der ukrainischen Territorialverteidigung, die nun friedliche Einwohner daran hinderten, die humanitären Korridore in Mariupol und Volnovakha zu benutzen, so Slutsky.



Dennoch: "Die humanitären Korridore funktionieren", versprach er. Alle diejenigen, die sie nutzen möchten könnten dies "definitiv tun", sagte der Leiter des Duma-Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten.

