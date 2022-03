Der zweite Teil des 6. Sachstandsberichts des UNO-Weltklimarats (IPCC - "Intergovernmental Panel on Climate Change"), der am Montag, dem 28. Februar, veröffentlicht wurde, zeigt, wie verwundbar der Klimawandel macht, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle: Shutterstock.com Rund 3,6 Mrd. Personen und damit fast die Hälfte der Weltbevölkerung leben...

Den vollständigen Artikel lesen ...