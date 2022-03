Der sich im Umbau befindende Backwarenkonzern hat in der ersten Jahreshälfte seines Geschäftsjahres 2021/22 nach einem Verlust im Vorjahr wieder einen Gewinn verbucht.Schlieren - Der Backwarenkonzern Aryzta musste im ersten Halbjahr des von August bis Juli laufenden Geschäftsjahres Preiserhöhungen durchsetzen. «Die Volatilität bei den Preisen ist so hoch, dass es keinen anderen Weg gibt, als Erhöhungen weiterzugeben», sagte der Firmenchef Urs Jordi am Montag. Und bald dürfte schon die nächste Runde folgen. Besonders die Preise für den wichtigen Rohstoff Weizen...

