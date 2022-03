Der Krieg in der Ukraine sorgt auch im Energiesektor für Wirbel. Es besteht Einigkeit, dass es mehr Investitionen in Photovoltaik und Erneuerbare allgemein braucht. Aber auch Wasserstoff und Speicher werden als elementar angesehen. Doch wie der Ausbau beschleunigt werden soll, ist noch eher offen.Der Beschluss der Bundesregierung, 100 Milliarden Euro an Sondervermögen für die Modernisierung der Bundeswehr bereitzustellen, weckt Begehrlichkeiten. Am Wochenende forderte der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die gleiche Summe in den Ausbau der erneuerbaren ...

