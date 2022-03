Die dezentrale Wärmerückgewinnung aus häuslichem Abwasser kann viel Energie und Geld sparen und den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid vermindern. In einem von der Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekt des Ingenieurbüros "Nolde & Partner innovative Wasserkonzepte" in Berlin haben die Forschenden verschiedene Mehrfamilienhäuser in Berlin und Frankfurt am Main mit Systemen für die Wärmerückgewinnung aus Grauwasser von unterschiedlichen Herstellern im Praxisbetrieb untersucht ...

