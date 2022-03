Gold ist bereits seit einigen Wochen gefragt, als sich eine immer weitere Verschärfung der Ukraine-Krise abgezeichnet hatte.London - Die zunehmende Eskalation des Ukraine-Kriegs treibt die Preise vieler Edel- und Industriemetalle. Während der Goldpreis in US-Dollar gerechnet am Montag erstmals seit Sommer 2020 die Marke von 2000 Dollar übersprang, wurde in Euro gerechnet ein Rekordhoch erreicht. Das Edelmetall Palladium, das unter anderem in der Automobilindustrie zum Einsatz kommt, stieg ebenfalls auf einen...

