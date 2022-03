Vor etwa einem Jahr reichte der Münchner Chemie-Konzern sein Projekt "Rhyme Bavaria" zum ersten Mal als IPCEI bei der EU ein. Nun startet die zweite Auswahlrunde und Wacker Chemie hofft auf staatliche Zuschüsse für seine Elektrolyse-Anlage, mit der grüner Wasserstoff und erneuerbares Methanol erzeugt werden soll.Die Wacker Chemie AG ist in der Photovoltaik-Welt als Lieferant von hochreinem Polysilizium bekannt. Seit einiger Zeit versucht er sich jedoch auch beim Thema Wasserstoff zu positionieren. Vor knapp einem Jahr kündigte der Konzern an, an seinem Standort in Burghausen künftig grünen Wasserstoff ...

