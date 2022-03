Aldi, der fünftgrößte Supermarkt in Großbritannien (GB), hat seinen ersten Laden ohne Kasse in London für Tests mit Publikum im Januar eröffnet. Der Aldi-Shop&Go-Konzeptladen in Greenwich, der eröffnet wurde, nachdem er von Aldi-Kollegen in den Monaten zuvor getestet worden ist, erlaubt den Kunden, ihren Einkauf ohne Scannen eines einzigen Produktes oder...

