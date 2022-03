Der Schweizer Telekomausrüster Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204) will eine Dividende in Höhe von 0,20 Franken (ca. 0,20 Euro) ausschütten. Im Vorjahr wurde keine Dividende ausbezahlt. Die Ausschüttungsquote liegt bei 53 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 9,98 Franken (ca. 9,94 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei knapp 2 Prozent. Die Generalversammlung findet am 13. April 2022 statt. Der Nettoumsatz stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...