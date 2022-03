EUR/USD fiel am Montag auf den niedrigsten Stand seit der ersten Phase der COVID-19-Krise Anfang 2020 zurück. Wie die Volkswirte der MUFG Bank anmerken, hält der Energiepreisschock die Risiken auf dem Abwärtstrend. Gaspreisanstieg in Europa "Der Preis für Erdgas ist in Europa seit Beginn des Ukraine-Konflikts bereits um fast 200% in die Höhe geschnellt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...