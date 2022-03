Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Dienstag, die "Bank of Japan (BOJ) hat die Kompetenz darüber, wie sie aus der lockeren Politik aussteigt." Weitere Zitate "Die spezifische Geldpolitik liegt in der Entscheidung der BOJ." "Die Umwandlung der von der BOJ gehaltenen JGBs in unbefristete Anleihen käme einer Fremdfinanzierung gleich ...

