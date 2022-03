Berlin - Die SPD hat die Union in der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa wieder überholt. In der Erhebung für RTL und n-tv gewinnen die Sozialdemokraten gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu, während die Union einen Prozentpunkt einbüßt.



Die SPD kommt somit auf 26 Prozent, die Union auf 25 Prozent. Die Werte für alle anderen Parteien bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert. So liegen die Grünen weiterhin bei 18 Prozent, die FDP bei 9 Prozent, die AfD bei 7 Prozent und die Linke bei 6 Prozent. Die sonstigen Parteien kommen aktuell auf 9 Prozent.



Der Krieg in der Ukraine ist nun für 87 Prozent der Bundesbürger das wichtigste Thema und erreicht damit eine ähnlich hohe Aufmerksamkeit wie seinerzeit der Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Aktuell interessieren sich für die Corona-Pandemie noch 45 Prozent. Die Daten für die Erhebung wurden von Forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 1. bis 7. März erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte.

