Die Zukunft des Solar-Großprojekts CIGSfab in China ist weiter ungewiss. Die Sonderabschreibung beläuft sich auf 21,6 Millionen Euro. Für 2021 verbucht Manz einen Verlust vor Zinsen und Steuern.Der Reutlinger Anlagenbauer Manz hadert mit seinem chinesischen Kunden Chongqing Shenhua Thin Film Solar Technology Co., Ltd.: Der Abschluss des Solar-Großprojekts CIGSfab ist weiter ungewiss, ebenso die Fortführung der Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen. Deshalb hat der Vorstand von Manz jetzt entschieden, eine Sonderabschreibung in Höhe von 21,6 Millionen Euro vorzunehmen. Das teilte der Anlagenbauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...