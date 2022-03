Mit der sogenannten "Lex Netflix" sollen in- und ausländische Fernsehsender und Streamingdienste rechtlich gleichgestellt werden.Bern - Mit der sogenannten «Lex Netflix» sollen in- und ausländische Fernsehsender und Streamingdienste rechtlich gleichgestellt werden. Kulturminister Alain Berset hat am Dienstag vor den Medien in Bern die Argumente für die Annahme des geänderten Filmgesetzes präsentiert. Am 15. Mai wird sich die Stimmbevölkerung zur Vorlage äussern können, sofern das Referendum formell zustande kommt.

