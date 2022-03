Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen haben die globalen Finanzmärkte weiter fest im Griff.Zürich - Ein weiterer Tag mit hoher Volatilität hat an den Nerven der Anleger gezerrt. Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen haben die globalen Finanzmärkte weiter fest im Griff. Die Lage im Kriegsgebiet bleibe unübersichtlich, und die Fronten schienen weiter verhärtet, sagte ein Analyst. Richtig aufgeschreckt wurden die Märkte am...

Den vollständigen Artikel lesen ...