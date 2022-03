Biden: "Russisches Öl wird in US-Häfen nicht mehr angenommen und die Amerikaner werden der Kriegsmaschinerie Putins einen weiteren schweren Schlag versetzen."Washington - Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erlassen die USA ein Importverbot für Öl aus Russland. «Das bedeutet, dass russisches Öl in US-Häfen nicht mehr angenommen wird und die Amerikaner der Kriegsmaschinerie Putins einen weiteren schweren Schlag versetzen werden», sagte US-Präsident Joe Biden bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt am Dienstag im Weissen...

