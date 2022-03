Interpoma prämiert technologische Innovationen im Bereich des Wassersparens: zwei Preise im Wert von jeweils 5.000 Euro werden am 16. November 2022 auf der Messe Bozen verliehen. Massimo Tagliavini - Italian Society for Horticultural Science and Free University of Bolzano/Bozen Interpoma, die einzige Fachmesse der globalen Wertschöpfungskette der Apfelwirtschaft, findet vom 17. bis...

Den vollständigen Artikel lesen ...