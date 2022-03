Die Börsenbetreiberin hat 2021 vom zusätzlichen Geschäft in Spanien profitiert. Der Umsatz legte deutlich zu.Zürich - Die Börsenbetreiberin SIX hat 2021 vom zusätzlichen Geschäft in Spanien profitiert. Der Umsatz legte deutlich zu. Operativ läuft es gut, und das Unternehmen will weiter wachsen. Erstmals war im Umsatz die Mitte 2020 übernommene spanische Börse für volle zwölf Monate drin. 2020 waren es lediglich sieben Monate gewesen. Der Betriebsertrag stieg in der Folge um 8,9 Prozent auf 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...