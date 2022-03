Am Schweizer Aktienmarkt kommt es zur Wochenmitte im frühen Handel zu einer Gegenbewegung nach den zuletzt verlustreichen Handelstagen.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt kommt es zur Wochenmitte im frühen Handel zu einer Gegenbewegung nach den zuletzt verlustreichen Handelstagen. Dennoch sollten Investoren auf der Hut bleiben, sind sich Händler einig. Die Märkte sind derzeit ausgesprochen volatil und neigen zu starken Schwankungen in beide Richtungen. So seien auch an den vergangenen Tagen jegliche Kursgewinne meist von kurzer...

Den vollständigen Artikel lesen ...