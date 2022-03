Die Zahl der ELCA-Mitarbeitenden stieg um 20% auf 1700, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland.Lausanne - Die ELCA-Gruppe, eine der grössten unabhängigen IT-Gruppen der Schweiz, erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 193,6 Millionen Schweizer Franken, was einem Wachstum von 12,2% entspricht. Die Zahl der ELCA-Mitarbeitenden stieg um 20% auf 1700, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. ELCA ist eine wichtige Arbeitgeberin in der nationalen IT-Branche. Im Jahr 2021 hat ELCA...

