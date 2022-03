Nach dem Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 2 Franken in dieser Woche dürfte der Benzinpreis noch teurer werden.Zürich - Nach dem Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 2 Franken in dieser Woche dürfte der Benzinpreis noch teurer werden. Der Ukraine-Krieg treibt den Ölpreis weiter in die Höhe, nachdem US-Präsident Joe Biden die Importe von russischem Erdöl gestoppt hat und Grossbritannien ankündigte, die Käufe bis zum Jahresende ausklingen zu lassen. Im frühen Handel kletterte der Preis für ein...

