Als ein Lichtblick erscheint den Anlegern das geplante Treffen der Aussenminister der Ukraine und Russlands an diesem Donnerstag im türkischen Antalya.New York - Kleine Hoffnungsschimmer im Krieg in der Ukraine haben am Mittwoch eine Erholung an den US-Börsen ausgelöst. Nach vier verlustreichen Börsentagen legte der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,75 Prozent auf 33'203 Punkte zu. Kursstützend wirkte sich auch der Rückgang der Energiepreise nach deren jüngster Rekordjagd aus. Als ein Lichtblick erscheint den Anlegern das geplante...

