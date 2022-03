Die Verkäufe von frischem Obst und Gemüse außerhalb Europas sinken 2021 im Vergleich zu 2020 um 9 %, was 520 Millionen Euro entspricht und 3 % der spanischen Gesamtexporte im Jahr 2021 ausmacht. Dagegen steigen die Exporte in die EU um 8 % und 12.534 Millionen Euro sowie die Exporte in europäische Nicht-EU-Länder wie das Vereinigte Königreich und Norwegen....

