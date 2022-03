Seit Jahren ist Russland bei weitem der wichtigste Käufer türkischen Frischobsts und -gemüses mit einem Anteil von fast 30% an türkischen Exporten. Demgegenüber beträgt der Anteil der Türkei an russischen Importen, ausgenommen Bananen, auch fast 30%, so ein Bericht von Fruit and Vegetable Facts. Grafik © Fruit and Vegetable Facts -...

Den vollständigen Artikel lesen ...