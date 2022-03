Unter dem Strich erwirtschafteten die in der Clientis-Gruppe zusammengeschlossenen 14 selbständigen Regionalbanken einen Konzerngewinn von 60,8 Mio CHF - 12,3% mehr als im Jahr davor.Bern - Die in der Clientis-Gruppe zusammengeschlossenen 14 selbständigen Regionalbanken haben im zurückliegenden Geschäftsjahr deutlich mehr verdient. Unter dem Strich erwirtschafteten sie einen Konzerngewinn von 60,8 Millionen Franken, was 12,3 Prozent mehr sind als im Jahr davor. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistungsfähigkeit stieg um 15,7 Prozent auf 69,9 Millionen Franken...

