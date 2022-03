Zuletzt hatten wir auf diese Trading-Chance am 07. März hingewiesen und getitelt: "BASF: Auf geht's zum 3. Versuch! Neue Trading-Chance in Sicht!" Zweimal wurde unser Einstiegskurs nicht erreicht und wir haben unsere Abonnenten vor Kursverlusten bewahrt. Am Montag gab es noch einmal einen Absturz auf bis zu 47,23 Euro, aber wir sind von unserer Trading-Idee mit BASF ISIN: DE000BASF111 nicht abgerückt und haben abends im Express-Service einen neuen ...

