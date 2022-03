Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nur ganz zu Beginn an die eindrückliche Erholung des Vortages angeknüpft.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nur ganz zu Beginn an die eindrückliche Erholung des Vortages angeknüpft. Kurz nach Eröffnung büsste der Leitindex die Gewinn bereits wieder ein. Gestützt von Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen der Ukraine und Russland sowie eines markanten Rückgangs der Ölpreise hatte der SMI am Vortag mit einem Plus von beinahe 4 Prozent...

