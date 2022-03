Nach Angaben des Leipziger Unternehmens handelt es sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme". Senec geht davon aus, dass die Speichersysteme nicht die Ursache für die drei Zwischenfälle waren, will aber externe Untersuchungsergebnisse abwarten.Senec hat in dieser Woche seine Stromspeicher "vollautomatisch in einen geregelten Stand-by-Modus versetzt". Die Fernabschaltung aller Systeme der Modelle "Senec.Home V3 hybrid", "Senec.Home V3 hybrid duo" und "Senec.Home V2.1" sei eine "reine Vorsichtsmaßnahme", heißt es in einem Schreiben des Leipziger Unternehmens an die Betreiber und auf seiner Facebook-Seite. ...

