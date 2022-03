Harald Lohre stösst von Invesco Quantitative Strategies zu Robeco, wo er Director of Research und Mitglied des globalen Managementteams war.Zürich - Robeco hat sein Quant Equity Research-Team mit der Ernennung von Harald Lohre zum Executive Director Quant Equity Research erweitert. In dieser neu geschaffenen Position stärkt Harald Lohre die Führungsrolle von Robeco im Bereich Quant Investing und überwacht die Forschungsaktivitäten zur weiteren Optimierung der Quant Equity-Strategien von Robeco. Er bleibt ausserdem Ehrenforscher am...

