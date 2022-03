In der Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land am 1. Februar hat die Bundesnetzagentur ausreichend Gebote für die ausgeschriebenen 1,3 MW Leistung erhalten. Der mengengewichtete, durchschnittliche Zuschlagswert liegt bei 5,76 Cent pro Kilowattstunde. Die Bundesnetzagentur hat heute die erfolgreichen Gebote der technologiespezifischen Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land zum Gebotstermin 1. Februar 2022 bekanntgegeben.Die Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land zum Gebotstermin ...

