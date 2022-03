Der Euro hatte sich am Vortag deutlich von seinen herben Verlusten seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erholen können.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1034 Dollar. Das ist etwas weniger als noch im frühen Handel (1,1060 Dollar). Zum Franken sank der Euro auf 1,0224 Fr. nach 1,0252 am Morgen und 1,0261 am Vorabend. Damit kann der Euro die Marke von 1,02 Franken aber halten, die er am Vortag zurückerobert hatte. Der Dollar gab ebenfalls...

