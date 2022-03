Der Maschinenbauer hat sich im vergangenen Jahr vom Corona-Einbruch erholt.Biel - Der Maschinenbauer Mikron hat sich im vergangenen Jahr vom Corona-Einbruch erholt. Der Gruppe gelang der Sprung zurück in die Gewinnzone und sie strebt weitere Ergebnisverbesserungen an. Nach dem Verzicht auf eine Dividende im vergangenen Jahr, dürfen sich die Aktionäre nun auf eine solche freuen. Dank steigender Umsätze und Restrukturierungen resultierte im Jahr 2021 ein Gewinn in Höhe von...

Den vollständigen Artikel lesen ...