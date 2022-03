Die Xervon Wind GmbH ist erfolgreich in den Instandhaltungsmarkt für Windkraftanlagen eingestiegen und stellt weitere Mitarbeiter:innen ein. Die im Juli 2021 gegründete Xervon Wind GmbH verzeichnete in den ersten sechs Monaten ihres Bestehens einen erfreulichen Geschäftsverlauf. Bei der Durchführung von ersten Projekten in Onshore- wie Offshore-Windparks konnte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge wichtige strategische Fortschritte erzielen. Weiterhin gelang es dem Newcomer, innerhalb kurzer ...

