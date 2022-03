Der Umsatz des Biotechunternehmens ist im letzten Jahr um mehr als die Hälfte auf 6,6 Millionen von 15,0 Millionen Franken zurückgegangen.Pratteln - Das Biotechunternehmen Santhera hat vorläufige Finanzergebnisse für 2021 bekannt gegeben. Zudem informiert das Unternehmen über weitere Kapitalmassnahmen. So betrugen die liquiden Mittel per Ende Februar 2022 18 Millionen Franken, dies nach 21,2 Millionen per Ende 2021. Der Umsatz ging im letzten Jahr um mehr als die Hälfte auf 6,6 Millionen von 15,0 Millionen zurück.

