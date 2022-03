Der Versicherer hat im vergangenen Jahr die Ergebnisse klar gesteigert, was sich positiv auf das Salär des Konzernchefs ausgewirkt hat.Zürich - Mario Greco, Chef der Versicherungsgruppe Zurich, hat für das Geschäftsjahr 2021 mehr Lohn erhalten als noch 2020. Die Zurich hat im vergangenen Jahr die Ergebnisse klar gesteigert, was sich positiv auf das Salär des Konzernchefs ausgewirkt hat. Greco verdiente 9,2 Millionen Franken, nachdem er für 2020 ein Salär von 8,8 Millionen Franken zugesprochen erhalten hatte, wie dem am Freitag...

Den vollständigen Artikel lesen ...