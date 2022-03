Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat seinen bevorstehenden Rückzug vom Amt des Regierungschefs in einem Jahr bestätigt.Peking - Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat seinen bevorstehenden Rückzug vom Amt des Regierungschefs in einem Jahr bestätigt. Es sei «das letzte Jahr meiner Amtsperiode», sagte der 66-Jährige am Freitag zum Abschluss der diesjährigen Tagung des Volkskongresses vor der Presse in Peking. Mit «Thank you, thank you» auf Englisch verabschiedete sich Li Keqiang am Ende seiner jährlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...