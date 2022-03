FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 2280 (2450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 85 (75) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS DELIVEROO WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 165 PENCE - BERENBERG CUTS TYMAN PRICE TARGET TO 420 (500) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES SHELL TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2800 PENCE - GOLDMAN RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 660 (535) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 600 (540) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ITM POWER PRICE TARGET TO 370 (282) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 217 (204) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 320 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1650 (1800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 95 (91) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'NEUTRAL' (UW) - TARGET 1650 (2000) PENCE - RBC CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 360 (390) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2800 (2625) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS STARTS JET2 WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1335 PENCE - UBS STARTS TRAINLINE WITH 'SELL' - PRICE TARGET 170 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de