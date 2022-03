Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat das neue Institut für Elektrifizierte Luftfahrtantriebe am Standort Cottbus eröffnet. Es soll sich mit seiner Forschung auf zukünftige emissionsarme Antriebssysteme für Flugzeuge konzentrieren. "In unserem neuen Institut für Elektrifizierte Luftfahrtantriebe arbeiten wir an neuartigen, emissionsärmeren Flugzeugtriebwerken für die zivile Luftfahrt und leisten somit einen Beitrag zu einem klimafreundlichen und leisen Flugverkehr der Zukunft", ...

