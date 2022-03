Um 13 Uhr notiert der SMI 1,7 Prozent höher bei 11'587 Punkten. Besonders stark profitieren Finanzwerte.Zürich - Der Leitindex SMI hat am Mittag gemeinsam mit weiteren wichtigen Börsen die Gewinne deutlich ausgebaut. Am Markt wird auf neue Hoffnungen im Ukraine-Krieg verweisen. Vorausgegangen war ein Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax, demzufolge der russische Präsident Wladimir Putin gewisse positive Entwicklungen in den Gesprächen mit der Ukraine sieht.

