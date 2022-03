100% der Gewinne bis mindestens 2026 werden für die Ukraine gespendet.Zug - Vodka Zelensky, gegründet von Anastasiia Rosinina, einer aus der Ukraine ge?üchteten Mode-Designerin, und dem Schweizer Unternehmer und Investor Tobias Reichmuth, einem der Jurymitglieder bei Höhle der Löwen Schweiz, wird in der Schweiz produziert und online sowie bald auch in Supermärkten vertrieben. Anastasiia Rosinina, die am letzten Freitag aus Kiev (Ukraine) in die Schweiz ge?ohen ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...