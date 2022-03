"Die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich so viel Zeit wie nötig nehmen, um eine Entscheidung über eine Zinserhöhung zu prüfen", sagte Francois Villeroy de Galhau am Freitag. Weitere Kommentare "Die Inflation dürfte wieder auf etwa 2 % sinken." "Es gibt keine Rezession in Europa." "Wir nehmen den Fuß vom Gaspedal, ohne auf die Bremse zu treten", ...

