Ein Photovoltaik-Kraftwerk mit Servicestation und Erlebnisgastronomie soll in Hallbergmoos entstehen. Der erzeugte Solarstrom soll direkt vor Ort vom Gewerbe verbraucht und zum Betanken der Elektrofahrzeuge genutzt werden. Eine Blühwiese, die den bisherigen Maisanbau ablöst, zudem für neues Leben auf dem Gebiet sorgen.Im Gemeinderat Hallbergmoos ist in dieser Woche ein Konzept präsentiert werden, von dem die Energiewende und Wirtschaft im Ort gleichermaßen profitieren sollen. Die Energieallianz Bayern und Höflinger Müller wollen in dem Ort im Landkreis Freising eine 37 Hektar große Monokulturfläche ...

