Der Leitindex schliesst am Freitagabend mit einem Plus von 0,92 Prozent auf 11'495,69 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag fester geschlossen und liegt damit auch auf Wochenfrist im Plus. Die Erholungsbewegung nach dem schwachen Vortag wurde von vorsichtigen Hoffnungen auf eine Annäherung im Ukraine-Krieg gestützt. Auslöser waren Meldungen, dass der russische Präsident Wladimir Putin in den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine «positive Entwicklungen» sah.

