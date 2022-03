Berlin - Der Bundesverband Güterverkehr und Logistik (BGL) warnt vor der schlimmsten Versorgungskrise in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs. "Die Situation ist deutlich angespannter als bei Corona", sagte der BGL-Vorsitzende Dirk Engelhardt der "Bild" (Samstagausgabe).



"Es droht die schlimmste Versorgungskrise seit 70 Jahren. Das bedeutet zum Teil leere Supermarkt-Regale." Engelhardt warnte, Deutschland steuere "auf eine Situation wie in England nach dem Brexit zu". Der BGL-Chef forderte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf, das Problem endlich anzugehen und mit der Branche über Entlastungen zu sprechen.



"Wenn Robert Habeck jetzt nicht handelt, droht Deutschland ein großer Lieferengpass." Zuletzt habe er Habeck Anfang der Woche einen Brief geschrieben, doch bislang erneut keine Antwort erhalten.

