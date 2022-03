An den US-Börsen haben am Freitag Aussagen des russischen Präsidenten über die Gespräche mit der Ukraine nicht gezündet.New York - An den US-Börsen haben am Freitag Aussagen des russischen Präsidenten über die Gespräche mit der Ukraine nicht gezündet, im Gegenteil: Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,69 Prozent auf 32'946,76 Punkte. Wladimir Putin hatte «gewisse positive Veränderungen» ausgemacht in den Gesprächen mit den Vertretern der Ukraine. US-Investoren liessen sich davon jedoch nicht beeindrucken.

Den vollständigen Artikel lesen ...