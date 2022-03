Der Krieg in der Ukraine wird grosse volkswirtschaftliche Veränderungen mit sich bringen. Eine Prognose über den weiteren Verlauf des Krieges ist im aktuellen Umfeld nicht möglich. Sicher ist jedoch, solange Putin in Russland an der Macht ist, wird es durch wirtschaftliche Sanktionen zu Verschiebungen der internationalen Lieferketten geben. Vor allem im Bereich Gas, Öl und Kohle wird Europa weg von Russland kommen müssen und diese Rohstoffe aus anderen Ländern beziehen. US-Fracking-Gas wird wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...