Die SANHA GmbH & Co. KG hat 2024 trotz geopolitischer Verwerfungen und schwacher Baukonjunktur in Deutschland erneut eine Ertragssteigerung erzielt. Bei Umsatzerlösen von 124,1 Mio. EUR (Vorjahr: 121,8 Mio. EUR) erzielte die Gruppe ein EBITDA von 21,5 Mio. EUR (Vorjahr: 19,5 Mio. EUR), was einer deutlich gestiegenen EBITDA-Marge von 17,4% entspricht. Grund für die Ertragsverbesserung sei vor allem ...

