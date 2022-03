Mit der automatischen Desinfektion der Kassenbänder sorgt der Edeka-Markt Holland in Alsdorf für mehr Sicherheit vor Ansteckung beim Einkauf. Am "Hotspot Kasse" nutzt der Markt dafür das neue System SeVifree der Sensotec GmbH aus Braunschweig. Hoher Hygienestandard: Inhaber Dino Eicker von Edeka Holland in Alsdorf hat das SeVifree-System erprobt. Gemeinsam mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...